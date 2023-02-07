Enkazdan çıkarılan küçük çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı: 'Ne oluyor ya ne oluyor'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 kenti yıktı; binlerce vatandaş hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 kentte yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaş yaşamını yitirdi, binlerce vatandaş yaralandı. On binlerce vatandaş ise enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. 

Arama kurtarma çalışmaları sürerken enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun ne olduğunu anlayamadan 'Ne oluyor ya ne oluyor' demesi kameralara yansıdı. Çocuğun şaşkınlığı, arama kurtarma ekiplerini gülümsetti. "Kahramansın oğlum" sözleriyle battaniyeye sarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.  

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