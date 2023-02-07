Hatay'da umut yaratan gelişme: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ kurtarıldı

10 ili vuran Kahramanmaraş depremleri, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu.

Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkıldı, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekipler, dün depreminin ardından başlattıkları arama çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu sabah bir binadan 2 çocuğu sağ olarak çıkartan ekipler, başka bir binadan da 2 kişiye ulaştı. O 2 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılanların yakınları sevinç yaşarken, hafif yaraları bulunan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

 
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