İmamoğlu'ndan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamına ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası yaralanan İmam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camii’nde meydana gelen olayda, Ömer Salgın isimli şahıs sloganlar atarak camiye girmiş ve önce cami imamı Galip Usta (58), ardından da Bilal Erdem (20) isimli hafızlık öğrencisini bıçakla yaralamıştı.

Ağır yaralanan iki kişi sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılırken, Ömer Salgın da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Saldırgan Ömer Salgın sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Saldırının ardından İmam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamına ziyaret - Resim : 1

"SALDIRIYI KINIYORUM"

İmamoğlu, "Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul fatih Fatih Camii
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Eskişehir'de bedeni parçalanmış olarak bulunan Nazmi Önal cinayetinin sır perdesi aralandı: Cenazesine katılmış! Bedeni parçalanmış olarak bulunan Nazmi Önal cinayetinin sır perdesi aralandı
Günlerdir kızını takip eden kişiyi önce dövdü, sonra polise teslim etti Günlerdir kızını takip eden kişiyi önce dövdü, sonra polise teslim etti
Tekirdağ'da kar yağışı başladı Tekirdağ'da kar yağışı başladı
İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı
Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen şüphelilerin tespitine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Mossad'a çalıştıkları deşifre edilen şüphelilere ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Bolu'da gece yarısı deprem! Bolu'da gece yarısı deprem!
Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı! Bursa'da bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı!
Gaziantep'te depremin ardından idrarını içerek 96 saat enkazda kalmıştı: O anları anlattı! Depremin ardından idrarını içerek 96 saat enkazda kalmıştı!
Kayseri ve ilçelerinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu! Kayseri ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu!
Manisa'da ilginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL! İlginç olay: Piyasa değeri 10 bin TL
Sürücüler dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladı! Sürücüler dikkat, resmen başladı
Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor Ayaktaki şişkinlik kalp kapak hastalığı habercisi olabiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum' Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı