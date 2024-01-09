İmamoğlu'ndan bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamına ziyaret

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camii’nde meydana gelen olayda, Ömer Salgın isimli şahıs sloganlar atarak camiye girmiş ve önce cami imamı Galip Usta (58), ardından da Bilal Erdem (20) isimli hafızlık öğrencisini bıçakla yaralamıştı.

Ağır yaralanan iki kişi sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılırken, Ömer Salgın da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Saldırgan Ömer Salgın sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Saldırının ardından İmam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI KINIYORUM"

İmamoğlu, "Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem