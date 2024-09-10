İfadesi Ortaya Çıktı, Narin'in Amcasına Açık Açık Soruldu: "Annesiyle Bir İlişkin Var mı?"

21 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran, haftalar süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül'de köyün yaklaşık 1.5 kilometre uzağında bir çuvalın içine koyulmuş şekilde cansız halde bulundu.



Cinayetin ardından ilk itiraf, köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar'dan geldi. Narin'in cansız bedenini çuvalın içerisine koyduğunu ve dere kenarına bıraktığını itiraf eden Bahtiyar, köy muhtarı ve Narin'in amcası Salim Güran tarafından kendisine cesedi saklaması karşılığında 200 bin lira para teklif edildiğini iddia etti.



JANDARMA EKİPLERİ AÇIK AÇIK SORDU: "NARİN'İN BABASI SEN MİSİN?"



Bahtiyar, Güran tarafından battaniyeye sarılı olarak Narin'in cesedinin kendisine teslim edildiğini belirterek, cinayetin perde arkasını anlattı. Güran'ın arabasındaki bulgular ile örtüşen ifadenin ardından amca Salim Güran bugün yeniden ifadeye çağrılırken, Ekol Tv'nin haberine göre Salim Güran'ın sorgusunda Narin'in annesi ile yasak bir aşk yaşayıp yaşamadığı sorgulandı.