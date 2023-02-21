Hatay'da deprem anları: Afet Koordinasyon Merkezi kameraları böyle kaydetti

Sarsıntıların sürdüğü Hatay'da dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Afet Koordinasyon Merkezi kameraları tarafından kaydedildi.

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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır , Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybeden yurttaşların sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. Afette 105 bin 505 kişi ise yaralandı. Depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken dün Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sadece üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

HATAY'DAKİ DEPREMİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6.4 büyüklüğündeki depreme Hatay'daki afet koordinasyon merkezinde ekibiyle birlikte yakalandı. Deprem anı kameralara da yansıdı.

Dün Antakya'daki yardım dağıtım merkezlerini gezerek görevli personel ile sohbet edip kolaylıklar dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş geceyi geçirmek için Hatay merkezde bulunan belediyesi tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Saat 20.04'te yaşanan ve Hatay Valiliği dahil birçok binada yeniden yıkama sebep olan deprem Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki koordinasyon merkezinde de şiddetli şekilde hissedildi. 

Deprem anında sallanan çadırlar ve konteynerler koordinasyon merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Depremin yaşandığı anlarda konteyner ve çadırlarda kalanların dışarıya çıktıkları görüldü.

 
 
 
 

Kaynak: İHA

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