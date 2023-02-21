Depremzede anne: 'Kızım çadırda sabaha kadar su diye ağladı'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin üzerinden 16 gün geçti. Depremde binlerce bina yıkılırken, on binlerce kişi hayatını kaybetti. 11 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, turizm kenti Antalya'ya depremzedelerin gelmesi devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde şu ana kadar 6 depremzede kadının doğumu gerçekleşti. Onlardan biri de depreme Kahramanmaraş Elbistan'da yakalanan 24 yaşındaki Nesibe General oldu. 37 haftalık olarak hastaneye başvuran genç kadın, sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı. Çocuğun isminin ise İkra olacağı öğrenildi. Öte yandan, bebeğin babasının Diyarbakır'da görev yaptığı için bebeğini göremediği belirtildi.

Deprem sonrasında yaşadıklarını anlatan Nesibe General, “Evimiz depremde ağır hasar aldı, giremedik. Sokakta kaldık. Sonra buraya geldik burada da gidecek yerimiz yok. Sağ olsun hastane bizim burada kalmamıza izin verdi. Bebeğimle nereye gideceğimi gerçekten bilmiyorum. Ev olsa da bu psikoloji ile eve nasıl gireceğiz? İki çocuğum var, diğer çocuğum babaannemlerle otelde kalıyorlar. Oteller de çıkarmaya başladı. 37 haftalık hamileydim, burada doğum yaptım. Bebeğimde gelişim geriliği vardı, bu halde deprem atlattık. Büyük kızım çadırda sabaha kadar su diye ağladı, bir yudum su bulamadık. Doğum sancım burada başladı. Bizi bir yakınımız alarak buraya getirdi. Bebeğim sarılık geçirdi, adını İkra koyacağız. Kimlik çıkaramadık. Eşim de Diyarbakır Lice'de görev yapıyor. Daha bebeğini göremedi” dedi.

Kaynak: İHA