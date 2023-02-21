'Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmek gerekiyor'

Depremde binaların yıkılma nedenlerini anlatan ve önerilerde bulunan Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Sıddık Purçak, “En büyük hatalardan biri, deprem bölgesindeki yapıların yaş ortalaması çok yüksek olması ve binaların yapıldığı yerlerde zemin seçiminin iyi yapılmamasıdır" dedi.

Depremde binaların yıkılma nedenlerini anlatan ve önerilerde bulunan Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Sıddık Purçak, “En büyük hatalardan biri, deprem bölgesindeki yapıların yaş ortalaması çok yüksek olması ve binaların yapıldığı yerlerde zemin seçiminin iyi yapılmamasıdır. Benim en büyük önerim yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılması sonucu binlerce insan enkaz altında kalarak vefat etti. Uzmanlara göre deprem bölgesindeki yapıların yıkılmasının en büyük nedenlerinden biri binaların yapıldığı zemin seçimin doğru yapılmaması ve kullanılan malzemelerin kaliteli seçilmemesinden kaynaklanıyor. Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Sıddık Purçak ülkemizdeki depremlere karşı yapı denetim sisteminin tamamen değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'da beklenen muhtemel bir depreme sistem olarak hazırlıklı olunmadığını belirten Purçak, 2018 Türkiye Deprem Bina Deprem Yönetmeliğine harfiyen uyulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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