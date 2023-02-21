Artvin’de şiddetli yağış heyelanlara ve dere taşkınlarına neden oldu

Artvin’de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken ekipler gece boyu çalışmaları sürdürdü. Arhavi-Çifte köprü yolunda ise yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü yol trafiğe kapatıldı. Borçka-Hopa yolu üzerinde bulunan Demirciler mevkiinde gece heyelan meydana geldi, karayolu ulaşıma kapandı. Hopa Yoldere köyünde taşan dere menfezi kapattı, ekipler gece boyu taşan derede çalışmalarını sürdürdü.

Yine Murgul-Borçka karayolunda heyelan meydana gelirken son olarak ise Artvin-Erzurum karayolu 13. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar yolu araç trafiğine kapattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda kapalı olan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Benzer Videolar

Depremde torunlarını ve çocuklarını kaybetti: Enkaz altında kalan hatıralarını arıyor Depremde torunlarını ve çocuklarını kaybetti: Enkaz altında kalan hatıralarını arıyor
'Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmek gerekiyor' 'Yapı denetim sistemini sil baştan değiştirmek gerekiyor'
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası tarlalar ikiye bölündü! Deprem sonrası tarlalar ikiye bölündü!
Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol: Antakya'daki ilk çadır kenti Beşiktaş ve Çarşı kurdu. Barınma hala büyük sorun 'Antakya'daki ilk çadır kenti Beşiktaş ve Çarşı kurdu. Barınma hala büyük sorun'
Van semalarında mercek bulutu heyecanı Van semalarında mercek bulutu heyecanı
6.4 ve 5.8'lik depremlerin yaşandığı Hatay'da yurttaşların panik anları böyle görüntülendi 6.4 ve 5.8'lik depremlerin yaşandığı Hatay'da yurttaşların panik anları böyle görüntülendi
Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Depremzede Mahmut, Fenerbahçeli Arda Güler ile görüştü Depremzede Mahmut, Fenerbahçeli Arda Güler ile görüştü
Diyarbakır’da deprem anında 'yardım edin' çığlıkları ve binanın çökme anı görüntülendi! Deprem anında 'yardım edin' çığlıkları ve binanın çökme anı görüntülendi!
Engelli depremzede: Günlerce arabada kaldık 'Nasılsınız, ne yiyip ne içiyorsunuz’ diye kimse sormadı Engelli depremzede: Günlerce arabada kaldık 'Nasılsınız, ne yiyip ne içiyorsunuz’ diye kimse sormadı
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi
'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor' 'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor'
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler