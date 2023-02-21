Kahramanmaraş'ta deprem sonrası tarlalar ikiye bölündü!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı.

Bölge adeta beşik gibi sallanırken, Kahramanmaraş’ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi.

TARLALARIN İKİYE BÖLÜNMESİ KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerle depremin dehşeti gözler önüne serilirken, kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı net bir şekilde gözüküyor. Fay hattının kırılmasıyla tarlaların ikiye bölündüğü de dron kamerasına yansıyor.

Kaynak: İHA