Mersin'de depremin panik anları saniye saniye görüntülendi!

Hatay'da meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki son depremler birçok ilde şiddetli hissedildi.

Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Görüntülerde şehrin çeşitli bölgelerindeki market, oyun salonu, berber ve kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA