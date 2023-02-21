Mersin'de depremin panik anları saniye saniye görüntülendi!

Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hatay'da meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki son depremler birçok ilde şiddetli hissedildi.

Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Görüntülerde şehrin çeşitli bölgelerindeki market, oyun salonu, berber ve kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

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Deprem Hatay

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