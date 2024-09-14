Ev Kiralama Sisteminde Sil Baştan Değişim: Bakanlık Duyurdu, Yarın Başlıyor

Konut fiyatlarındaki hızlı artış, emlak piyasasında dikkat çekici bir arz büyümesine neden oldu. Bu durumu kontrol altına almak için hükümet, kiralık ve satılık ev ilanlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenleme kapsamında, tüm ilanlar yalnızca e-Devlet platformu üzerinden yapılabilecek. Bu adım, ilanların daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını hedefliyor.