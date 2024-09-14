Ev Kiralama Sisteminde Sil Baştan Değişim: Bakanlık Duyurdu, Yarın Başlıyor

Emlak sisteminde değişikliğe gidilecek. Yeni yıldan itibaren kiralık ev ilanında kökten değişiklik olacak. Bir diğer düzenleme ise 15 Eylül'de devreye girecek ve 3 ay sürecek. 15 Eylül'den yıl sonuna kadar geçerli olacak sistem ile yetki belgesi olmadan da ilan verilebilecek.

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Ev Kiralama Sisteminde Sil Baştan Değişim: Bakanlık Duyurdu, Yarın Başlıyor - Resim: 1

Konut fiyatlarındaki hızlı artış, emlak piyasasında dikkat çekici bir arz büyümesine neden oldu. Bu durumu kontrol altına almak için hükümet, kiralık ve satılık ev ilanlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenleme kapsamında, tüm ilanlar yalnızca e-Devlet platformu üzerinden yapılabilecek. Bu adım, ilanların daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını hedefliyor.

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