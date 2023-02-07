Enkazdan çıkarılan yurttaşlar hayata yeniden 'merhaba' dedi

Van’ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya’dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.

Son Güncelleme:

Dün sabah Malatya’ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, akşam saat 20.00 sularında AFAD yetkililerinin koordinasyonunda Efruz Sitesinde çalışma başlattı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Şahin Ulutaş isimli kazazedeyi enkazdan sağ çıkartarak sağlık ekiplerine teslim eden Edremit ekibi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aynı enkazda Yasemin Karakurt isimli depremzedeyi de sağ çıkarttı.

Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İskenderun'daki yıkım havadan görüntülendi İskenderun'daki yıkım havadan görüntülendi
Depremin ardından dehşete düşüren görüntüler: Adana- Gaziantep yolu çöktü Depremin ardından dehşete düşüren görüntüler: Adana- Gaziantep yolu çöktü
Hatay'da umut yaratan gelişme: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ kurtarıldı Hatay'da umut yaratan gelişme: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ kurtarıldı
Malatya'da kar altında zamanla yarış sürüyor Malatya'da kar altında zamanla yarış sürüyor
112 depremzede havayolu ile Bodrum’a getirildi 112 depremzede havayolu ile Bodrum’a getirildi
Enkazdan çıkarılan küçük çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı: 'Ne oluyor ya ne oluyor' Enkazdan çıkarılan küçük çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı: 'Ne oluyor ya ne oluyor'
Kahramanmaraş'ta enkazda mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı anlar görüntülendi Kahramanmaraş'ta enkazda mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı anlar görüntülendi
İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor
Celal Şengör, depremin nasıl meydana geldiğini herkesin anlayacağı şekilde anlattı Celal Şengör, depremin nasıl meydana geldiğini herkesin anlayacağı şekilde anlattı
Kahramanmaraş'taki deprem enkazı havadan görüntülendi Kahramanmaraş'taki deprem enkazı havadan görüntülendi
Depremden etkilenen Malatyalılar geceyi dışarıda geçiriyor Depremden etkilenen Malatyalılar geceyi dışarıda geçiriyor
Türkiye tek yürek: Tüm ülke depremzedelere yardım etmek için seferber oldu Tüm ülke depremzedelere yardım etmek için seferber oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı