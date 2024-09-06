Bu Bitki Mars'ta Hayatta Kalabiliyor: En Zorlu Çöllerde Keşfedildi

Bilim insanları, Mars’ın zorlu ortamında hayatta kalabilecek bir çöl yosunu keşfederek, Kızıl Gezegen'de sürdürülebilir yaşam kurma çalışmalarına büyük bir katkı sağladı.

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Bu Bitki Mars'ta Hayatta Kalabiliyor: En Zorlu Çöllerde Keşfedildi - Resim: 1

Mars’ın düşük sıcaklıkları, -153 dereceye kadar inen aşırı soğuk iklimi ve ultraviyole radyasyonuna karşı yetersiz atmosferi, insan yaşamı için büyük bir engel oluşturuyor.

Daha önce çeşitli mikroorganizmalar ve likenler üzerinde testler yapılmış olsa da, araştırmacılar Mars'ın koşullarına dayanabilen bir yosun türü bulduklarını duyurdular. Bilim insanları, bu yosunu Dünya'nın en zorlu ve kurak çöl bölgelerinde keşfettiler. Yosunun, ekstrem koşullara uyum sağlama kapasitesi sayesinde, düşük oksijen seviyelerine sahip Mars atmosferinde bile yaşamını sürdürebileceği tespit edildi. Araştırmacılar, bu dayanıklı yosunun, Mars'taki yaşam potansiyelini araştırma konusunda önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

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