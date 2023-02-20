Hatay'da binalar birer birer yıkılıyor

Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar önce yıkılıyor daha sonra ise enkazları kaldırılıyor.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 

Deprem sonrasında yıkılan bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalar tamamlanan binalar önce yıkılıyor ardından ise enkazı kaldırılıyor.

Kaynak: İHA

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Deprem
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