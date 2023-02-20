Hatay'da binalar birer birer yıkılıyor
Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar önce yıkılıyor daha sonra ise enkazları kaldırılıyor.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Deprem sonrasında yıkılan bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalar tamamlanan binalar önce yıkılıyor ardından ise enkazı kaldırılıyor.
Kaynak: İHA
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