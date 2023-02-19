Deprem bölgesinden dönen ekibe duygulandıran karşılama

Afet bölgesinde 50’ye yakın vatandaşı enkazdan canlı çıkaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel arama kurtarma ekibi, itfaiye binasında karşılandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hemen ardından diğer belediyeler gibi tüm imkanlarıyla seferber olmuştu. 

Sakarya Arama Kurtarma ve Büyükşehir İtfaiyesi'nin çok sayıda profesyonel arama kurtarma personeli, depremin hemen ardından yola çıkmıştı.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla 256 araç ile deprem bölgelerinde görevlendirilen 508 personel, 50'ye yakın vatandaşın enkaz altından sağ çıkarılmasına vesile olmuştu.

Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te de farklı ekiplerle enkazda yaşam belirtisi arayan kahramanlar, görevlerini tamamladıktan sonra deprem bölgesinde Başkan Yüce tarafından Sakarya’ya uğurlandı. Ekipler, Sakarya’da Büyükşehir bürokratları ve görev arkadaşları tarafından itfaiye binası önünde karşılandı.

 

Kaynak: İHA

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