Depremde kaybolan Bulut'u gören aile gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay Antakya'da birçok bina enkaza dönerken, ayakta kalanlar ise ağır hasar aldı.

Deprem bölgesine giden gönüllü veterinerler ise Sümerler Mahallesi Atatürk Parkı'nda depremzede hayvanlar için çadır hastane kurdu.

Burada tedavi edilen yaralı hayvanların barınma ve gıda ihtiyaçları da karşılanıyor. Üzerinde çip bulunan depremzede hayvanlar sahiplerine ulaştırılırken, çipi olmayan hayvanlar İstanbul'a gönderilerek, gönüllü sahiplerine teslim ediliyor.