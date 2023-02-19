Kemal Bülbül: Elbistan’da enkazlar hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, "Şu anda kısmen enkazlar kaldırılıyor. Burada gerçekten hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz” dedi.

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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, “Burada daha çok ikinci depremde yıkım olmuş. İkinci deprem de gündüz olduğu için, insanlar da çoğunlukla dışarıda olduğundan can kaybı korkulandan biraz daha az olmuş… Şu anda kısmen enkazlar kaldırılıyor. Burada gerçekten hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz” dedi.

Kemal Bülbül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu il ve ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bülbül, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bugün yaptığı açıklamada, ilçedeki son durumu anlattı. Bülbül, şunları söyledi:

“Depremin merkez üslerinden biri olan Elbistan’dayız. Malatya caddesindeyiz. Özellikle şehir merkezinde büyük bir yıkım olmuş, sanıyorum eski binalar yerle bir olmuş. Burada depreme dayanıklılık, depremle ilgili kontrol vs. hepsi işin içine dahil olmalı. Burada daha çok ikinci depremde yıkım olmuş. İkinci deprem de gündüz olduğu için, insanlar da çoğunlukla dışarıda olduğundan can kaybı korkulandan biraz daha az olmuş. Adıyaman’a, Hatay’a, Maraş’a göre biraz daha az olmuş, fakat kent büyük bir oranda yıkılmış. Şu anda kısmen enkazlar kaldırılıyor. Burada gerçekten hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz. Elbistan halkına geçmiş olsun, hakka yürüyenlere haktan rahmet diliyoruz.”

Kaynak: ANKA

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