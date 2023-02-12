Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı

Hatay'da depremde enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma Ekiplerince (RİKE) sağ olarak çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından deprem bölgesine giden RİKE gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Hatay merkez Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne doğru koridor açan ekipler, ilk depremden 137 saat sonra hamile kadın ile 3 yaşındaki kızını sağ olarak çıkarmayı başardı. Kurtarılan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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