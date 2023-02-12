Depremin merkez üssünde devasa çatlaklar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde binlerce kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu.

Binlerce binanın yıkıldığı depremin büyüklüğünü gösteren görüntüler ise gelmeye devam ediyor. İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu.

Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Bölge İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

 
 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazda yangın Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazda yangın
Artçı sarsıntılar sürüyor: Barış Atay ve Serhan Asker, canlı yayında depreme yakalandı Barış Atay ve Serhan Asker, canlı yayında depreme yakalandı
Afet bölgesinden ayrılmak isteyen depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti Afet bölgesinden ayrılmak isteyen depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti
Enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber’den haber alınamıyor Enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber’den haber alınamıyor
Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı
Hatay'da 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı Hatay'da 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Hatay'da 141. saatte bir mucize daha: Anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı Hatay'da 141. saatte bir mucize daha: Anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
Güzel ailesinin hikayesi herkesi ağlattı: Enkazdan çıkarıp hastaneye yatırdıkları kızları kayboldu Güzel ailesinin hikayesi herkesi ağlattı: Enkazdan çıkarıp hastaneye yatırdıkları kızları kayboldu
Korku filmi gibi: 7.7'lik depremin bir ailenin kamerasına yansıdığı anlar ortaya çıktı Korku filmi gibi: 7.7'lik depremin bir ailenin kamerasına yansıdığı anlar ortaya çıktı
Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu
5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli Ömer Ali'den depremzedelerle dayanışma 5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli Ömer Ali'den depremzedelerle dayanışma
ÇOK OKUNANLAR
İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti? Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış 63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış
Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda? Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?
Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor? Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor?
17 Ağustos depreminde bir kişinin bile yaralanmadığı Tavşancıl'ın hikayesi 17 Ağustos depreminde bir kişinin bile yaralanmadığı Tavşancıl'ın hikayesi