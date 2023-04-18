Deprem bölgesinden yayın yapan muhabir gözyaşlarını tutamadı

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da, deprem sahasında canlı yayın yapan televizyonun muhabiri yayına aldığı depremzede ile birlikte gözyaşların hakim olamadı.

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Malatya’da enkazlar kaldırıldıkça yarım kalan hayallerin hikayeleri de yürek burkmaya devam ediyor. Depremde binası ağır hasar alan ve konteyner kentte yayınına devam eden Malatya ERTV’de deprem sonrası enkaz alanlarından yayınlarını sürdürüyor.

Son olarak Niyazi Mahallesi’nde bir enkaz alanında canlı yayın yapan televizyonun program müdürü Burak Altun, bir annenin enkaz başında ağladığını görünce yaklaşarak gözü yaşlı kadını yayına aldı.

17 yaşındaki oğlunu depreme kurban veren annenin deprem günü yaşadıkları yürek burkarken, sunucu da anne ile birlikte ağlamaya başladı. Canlı yayında yaşanan bu duygu patlaması sonrası yayına ara veren Altun’un da aynı mahallede oturduğu ve birçok yakın tanıdığını da bu depremde kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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