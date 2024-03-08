Denizli'de işe gitmek için uyandı, annesi ve kardeşini ölü buldu!

Denizli'de işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner’i (16) hareketsiz halde buldu. Annesi ve kardeşini ilk bulan genç ise cenazelerin çıkarılışını gözyaşları eşliğinde izledi.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner’i (16) hareketsiz halde buldu.

Evdeki ağır kokuya da dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Denizli'de işe gitmek için uyandı, annesi ve kardeşini ölü buldu! - Resim : 1

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağını belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan, durumu fark ederek ihbarda bulunan gencin ise annesinin ve kardeşinin cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, "Götürmeyin gözünüzü seveyim, götürmeyin ağabey" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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