Sürücüler dikkat, jandarma denetimleri arttı: Traktörlerde zorunlu!

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir arazide traktör sürücüleriyle buluşan trafik jandarması, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün arttırılması amacıyla 'Reflektör Tak Görünür Ol' başlığıyla eğitim verdi.

Trafik jandarması traktör ile römorklarda takılı olması zorunlu olan ve özellikle trafikte römork takılı traktörlerin gece şartlarında daha rahat fark edilmesini sağlayan flaşörlü lamba ve reflektörlerin önemini anlattı.

REFLEKTÖR

Karayolları Trafik Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince, traktörlerde ve römorklarda reflektör bulundurmak zorunludur. Reflektörler, traktörün ve römorkun gece karanlığında daha görünür olmasını sağlayarak trafik güvenliğini artırır.

Traktörlerde Kullanılması Gereken Reflektörler:

Traktörlerde:

- Ön ve arka tarafta 2 adet kırmızı reflektör,

- Yanlarda 2 adet sarı reflektör.

Römorklarda:

- Arka tarafta 2 adet kırmızı reflektör.

Birçok farklı alanda kullanılan reflektörlerin önemi şu şekilde özetlenebilir:

Trafik Güvenliği:

* Araçların ve yayaların gece karanlığında daha görünür olmasını sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olur,

* Özellikle virajlarda, dar yollarda ve sisli havalarda kazaları önlemede önemli rol oynar,

* Traktörlerde, bisikletlerde ve motosikletlerde de kullanımı zorunludur.

İş Güvenliği:

- İşyerlerinde, özellikle gece vardiyasında çalışanların ve forklift gibi araçların daha görünür olmasını sağlar,

- İş kazalarının önlenmesine katkıda bulunur.

Kişisel Güvenlik:

+ Yayaların, bisikletlilerin ve koşucuların gece karanlığında daha görünür olmasını sağlayarak kazaları önler,

+ Özellikle şehir dışında ve karanlık yollarda yürüyenler için önemli bir güvenlik unsurudur.

Diğer Alanlarda Kullanım:

- Arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişileri bulmak için kullanılır,

- Denizcilikte ve havacılıkta da gemi ve uçakların daha görünür olmasını sağlar,

- Güneş enerjisi sistemlerinde güneş ışığından daha fazla faydalanmak için kullanılır.

Reflektör Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

* Reflektörler, ışığı doğru yöne yönlendirmek için doğru şekilde konumlandırılmalıdır,

* Reflektörün türü ve rengi, kullanım amacına göre seçilmelidir,

* Reflektörler, kirlendikçe veya hasar gördükçe yenilenmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem