Bu Otomobillerin Trafiğe Çıkması Yasaklanıyor: İçişleri Bakanlığı Resmen Açıkladı

Trafiğin sıkışık olduğu Büyükşehirler başta olmak üzere, son yıllarda çakarlı araç kullanım sayısında dikkat çeken bir artış yaşanıyor.



USULSÜZ ÇAKAR KULLANIMINDA REKOR KIRILDI



Yasa dışı kullanımın yaygınlaştığı ve adeta bir sektör haline dönüştüğü çakarlı otomobillerde emniyet güçleri, yasak kullanımın önüne geçebilmek amacıyla kontrolleri sıklaştırdı. İstanbul ve Ankara'da son yılların en yüksek seviyede yasaklı çakar kullanımı kayıtlara geçerken, İçişleri Bakanlığı'nın bu durumun önüne geçebilmek amacıyla hayata geçireceği uygulamanın detayları belli oldu.