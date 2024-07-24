Bu Otomobillerin Trafiğe Çıkması Yasaklanıyor: İçişleri Bakanlığı Resmen Açıkladı
Son yıllarda özellikle trafiğin yoğun olduğu şehirlerde artış gösteren çakarlı araç kullanım sayısı, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde çok sayıda aracın, yasa dışı şekilde çakar lambası kullandığı tespit edilirken, yeni uygulama ile bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Trafiğin sıkışık olduğu Büyükşehirler başta olmak üzere, son yıllarda çakarlı araç kullanım sayısında dikkat çeken bir artış yaşanıyor.
USULSÜZ ÇAKAR KULLANIMINDA REKOR KIRILDI
Yasa dışı kullanımın yaygınlaştığı ve adeta bir sektör haline dönüştüğü çakarlı otomobillerde emniyet güçleri, yasak kullanımın önüne geçebilmek amacıyla kontrolleri sıklaştırdı. İstanbul ve Ankara'da son yılların en yüksek seviyede yasaklı çakar kullanımı kayıtlara geçerken, İçişleri Bakanlığı'nın bu durumun önüne geçebilmek amacıyla hayata geçireceği uygulamanın detayları belli oldu.