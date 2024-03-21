Balıkesir'de mağarada yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti!

Balıkesir'de 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren 'İskender Ağa' olarak tanınan İskender Gündüz, hayatını kaybetti. İskender Gündüz, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti.

Kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından cenazesi bulunan Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi.

TÜM TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Şehirde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek, gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti.

Balıkesir'de mağarada yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti! - Resim : 1
İskender Gündüz

DEFNEDİLDİ

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü ise Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, bugün Bigadiç'e bağlı Akyar köyünde defnedildi.

İSKENDER GÜNDÜZ KİMDİR?

Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde efsane haline gelen İskender Gündüz'ün hayatı ise esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar.

Civar köylerde yaşayan vatandaşlar, İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve iki dili de konuştuğunu ileri sürüyorlar.

Vatandaşlar ayrıca İskender Gündüz'ün uzun yıllar Belçika'da babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini belirtiyorlar.

Vatandaşlar berber getirmesine rağmen traş olmayı reddeden, 'Hamama götürelim' teklifini ise 'Banyodan sonra üşürüm' diyerek kabul etmeyen İskender Gündüz, bir dönem tüm Türkiye'nin de dikkatini çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Balıkesir
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