Şemdinli-Derecik yolunda sel! Sürücülere uyarı

Hakkari’de Şemdinli - Derecik kara yolu, etkili olan yoğun yağışlar sonrası ulaşıma kapanırken, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

Son Güncelleme:

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağışlar etkisini sürdürürken, hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yağışlar neticesinde Şemdinli - Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

MAHSUR KALDILAR

Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinlerinin aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Bölgede özel idare ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade edilirken, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın
Denizli'de işe gitmek için uyandı, annesi ve kardeşini ölü buldu! İşe gitmek için uyandı, annesi ve kardeşini ölü buldu!
Sürücüler dikkat, jandarma denetimleri arttı: Traktörlerde zorunlu! Jandarma denetimleri arttı: Traktörlerde zorunlu
Deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan gençleri sualtı polisleri kurtardı Deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan gençleri sualtı polisleri kurtardı
Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi, iki sene para kazandı!" "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi, iki sene para kazandı!"
Hava sıcaklığı fındıkta verim endişesine neden oldu Hava sıcaklığı fındıkta verim endişesine neden oldu
Şanlıurfa’da muhtar adayı kazada hayatını kaybetti Şanlıurfa’da muhtar adayı kazada hayatını kaybetti
Üzerine kaya devrilen şahıs yaralandı Üzerine kaya devrilen şahıs yaralandı
Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor
Kumar oynatılan iş yerinden çıkanlar polisi bile şaşırttı Kumar oynatılan iş yerinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Çocuk istismarında korkunç tablo: Bir yılda 20 bin dava açıldı, 7 bin çocuk doğum yaptı! Bir yılda 20 bin dava açıldı, 7 bin çocuk doğum yaptı!
Adana’nın simgelerinden büyük postane yıkılıyor Adana’nın simgelerinden büyük postane yıkılıyor
ÇOK OKUNANLAR
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Özgür Özel: Gökhan Zan olayına şaşırmadım, Erkan Baş'a da söylemiştim Özgür Özel: Gökhan Zan olayına şaşırmadım, Erkan Baş'a da söylemiştim