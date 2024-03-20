Şemdinli-Derecik yolunda sel! Sürücülere uyarı
Hakkari’de Şemdinli - Derecik kara yolu, etkili olan yoğun yağışlar sonrası ulaşıma kapanırken, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağışlar etkisini sürdürürken, hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yağışlar neticesinde Şemdinli - Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.
MAHSUR KALDILAR
Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinlerinin aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldığı öğrenildi.
Bölgede özel idare ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade edilirken, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Kaynak: İHA
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