Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Dizili haldeki tutuşan paletler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına müdahale eden bir işçi ise yaralandı.

Yangın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Paletlerin tutuştuğunu gören işçiler, alevlere müdahale etmek istese de başaralı olamayınca, durum 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası alevler söndürüldü. Alevlere müdahale etmek isterken yaralanan bir çalışan ise hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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