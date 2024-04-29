İlk kez konuştu... Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı bakın nasıl anlattı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay cezaevinde tutuklu bulunan ve cezaevinde 37 kiloya düşmesinin ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan’ı anlattı.

Nihal Candan, Seçil Erzan haber izlemediği için cezaevinde haber izlemediklerini söyledi.

Kanal D Haber'e konuşan Candan, aralarında iş insanları ve aralarından Arda Turan, Fatih Terim, Muslera gibi futbol dünyasından isimlerin de bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldıklarını söyleyerek, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları sürecin başta daha zor olduğunu aktaran Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık. Psikolojik olarak zor geldi bana" dedi.

“Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" diyen Candan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o şansımdı. Biraz tabii rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak.

(Seçil Erzan) Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk."