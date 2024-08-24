Balıkçılar Bu Kararla Çileden Çıktı: 'Hamsi Fiyatları Altınla Yarışacak'

Hamsi avında kota getirilecek olması balıkçıları isyan ettirdi. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak hamsi avlanma kotasının balıkçı ve vatandaşları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek, hamsi fiyatlarının altınla yarışacağı öngörüsünde bulundu.