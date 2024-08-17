Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı

88 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş, vefatının ardından vasiyeti ile gündeme geldi. Sayısız film ve dizide rol alan Akbaş'ın mirasını kime bırakacağı ortaya çıkarken, vasiyetinde "Sakın hayatımı film yapmasınlar" dediği ortaya çıktı.

Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı - Resim: 1

Yeşilçam sinemasının en deneyimli isimlerinden Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncunun sağlık sorununu İbrahim Tatlıses duyururken, gece yarısı yapılan açıklama ile Akbaş'ın hayatını kaydettiği duyurulmuştu.

Daha önce gırtlak kanserini yenmeyi başaran Akbaş, ilerleyen yaşına rağmen yakın geçmişte de birçok sinema projesinde rol alırken, son dileğini "Ölümden çok korkuyorum. Umarım uykumda ölürüm..." sözleriyle açıklamıştı.

"SAKIN HAYATIMI FİLM YAPMASINLAR"

50 yılı aşan oyunculuk kariyerinde elde ettiği mal varlığını kime bırakacağı merak konusu olan Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı. Vefat ettikten sonra kedilerine iyi bakılmasını isteyen Akbaş, "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.." ifadelerini kullanmıştı.

Akbaş'ın vasiyetinde en dikkat çeken ifadeler ise mirasını kime bırakacağı oldu. Ünlü oyuncu mal varlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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