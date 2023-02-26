Adana’da yıkılan 11 binanın zemininden örnekler alınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da yıkılan 11 binanın zemininden bilirkişiler eşliğinde sondaj yöntemiyle örnekler alınıyor. Alınan örnekler ile zemin etüt testi yapılacak.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adana’da Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderildi. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçemedi.

Yıkılan binaların enkazından bilirkişiler eşliğinde sondaj yöntemiyle örnekler de alınmaya başladı. 11 binanın zemininden alınan örneklerin ardından zemin etüt testi yapılacak. İşlemlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal sorumluların tespitine yönelik çalışma yürütülecek. Çalışmalarda elde edilen bilgi ve bulgular, rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

Kaynak: İHA

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Deprem
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