12 yıldır Erzurum Havalimanı'nda bekleyen Gürcistan uçağının akıbeti belli oldu!

Erzurum Havalimanı'nda yaklaşık 12 yıldır bekleyen Gürcistan uçağı, ihale ile satıldı.

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Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan depremin ardından yardım amacıyla yardım getiren Gürcistan uçağı arızası nedeniyle 12 yıldır Erzurum Havalimanı'nda bekliyordu.

Erzurum Havalimanı'nda park halindeyken yine depreme yardım getiren Kırgızistan uçağının çarpması sonucu Gürcistan uçağının kokpitinde hasar oluşmuştu.

SATIŞ KARARI VERİLDİ

Bugüne kadar bir türlü onarılmayan Gürcistan uçağı hakkında satış kararı verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapıldı. 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağa talipli çıkmadı.

1,5 MİLYON TL'YE SATILDI

DHMİ Genel Müdürlüğü, uçağın satışı için ikinci kez ihale düzenledi. Hurdaya ayrılan uçağın 22 Şubat'ta yapılan ihalesine 30'a yakın talipli müracaat etti. 400 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan uçak için talipliler 50 bin lira geçici teminat yatırdı. DHMİ Genel Müdürlüğü salonunda yapılan ihale sonucunda uçak 1,5 milyon liraya satıldı.

İhale sürecinin tamamlanmasından sonra uçağın Erzurum Havalimanı'ndan götürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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