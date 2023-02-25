Gaziantep'te deprem sonrası kurtarmak isterken çatının altında kaldılar!

Depremin ilk anlarında Gaziantep'te yıkılan Gölgeler apartmanında kurtarma çalışması sırasında çatının vatandaşların üzerine düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 23 kişinin hayatını kaybettiği Gölgeler apartmanında, depremin hemen ardından yapılan kurtarma çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Havada kalan çatının altında enkazda kalanları arayan bazı vatandaşlar çatının bir anda çökmesiyle birlikte enkazın altında kaldı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Tam bir panik havasının hakim olduğu anlarda enkaz altında kalan şahısları diğer vatandaşlar ve itfaiye ekipleri çıkartarak ambulansa taşıdı. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

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Deprem

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