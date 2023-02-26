Kahramanmaraş'ta depreme ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Deprem anına ait Kahramanmaraş'ta çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem anına ait özel bir okuldan alınan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya koydu. .

Onikişubat ilçesinde bulunan özel okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli depremin başlaması ile birlikte gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve yerde meydana gelen sallantı yaşanan afeti gözler önüne serdi.

 

Kaynak: İHA

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