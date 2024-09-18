Açık Alanlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor

Sigara ve nikotin içermeyen ürünlerin kullanımına ilişkin mevcut yasakların kapsamını genişletilmesi bekleniyor. Buna göre, kafe terasları, otobüs durakları ve hayvanat bahçeleri gibi açık alanlarda sigara ve elektronik sigara içilmesinin yasaklanması bekleniyor.

Açık Alanlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor - Resim: 1

Avrupa Komisyonu, sigara ve nikotin içermeyen ürünlerin kullanımına ilişkin mevcut yasakların kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Yeni öneriler, kafe terasları, otobüs durakları ve hayvanat bahçeleri gibi açık alanlarda sigara yasağının uygulanmasını içerecek. Bu öneri, nikotin içermeyen yenilikçi ürünleri de kapsayacak. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı tarafından kabul edilmesi beklenen bu planlar, kamuya açık alanlarda, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında pasif içiciliği azaltmayı amaçlayan 2009 tarihli mevcut yönergeleri daha kapsamlı hale getirecek.

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