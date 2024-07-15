Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor...

Tuvalet temizliği, evin hijyenik olması için oldukça önemlidir. Ancak kimyasal temizlik ürünleri kullanmak istemeyenler veya alerjisi olanlar için doğal yöntemlerle tuvalet taşlarını beyazlatmak mümkün. İnatçı lekeleri yok eden bu yöntemlerle hem çevreye duyarlı olabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Sararmış tuvalet nasıl temizlenir?

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir sorusu için birkaç pratik yöntem var.

Tuvalet taşındaki sarı lekeler nasıl çıkar sorusu için yapabilecekleriniz arasında:



Tuvalet taşına maden suyu, gazoz ya da kola dökerek 5 dakika içinde fırça ile temizleme. Üzerinize sıçratmadan çamaşır suyu dökerek fırça ile temizleme. Tuz ruhu dökerek 5 dakika içinde fırça ile temizleme. Yukarıda bahsedilen yöntemler tuvalet taşı sararmış alanları temizlemek için ilk yapabileceğiniz pratik yöntemlerdir.

Kimyasal ürün kullanmadan, Tuvalet taşı temizlemenin en etkili yolu