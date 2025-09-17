Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model…
Bu otomobili görünce hayatınızın şokunu yaşayacaksınız. Dünyanın en çirkin otomobili belli oldu. Güzellik konusunda adeta el değmemiş bu model, "altın oran" kullanılarak yapılan bir araştırmada en dibi gördü. 100 üzerinden sadece 7 puan alabildi. İşte satışı dahi olmayan o model…
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil anketleriyle dikkat çeken Vanarama adlı şirket, son anketiyle dikkat çekti. Güzelliğin matematiksel formülü olarak bilinen "altın oran" kullanılarak yaptıkları araştırmada 50 otomobil modeli analiz edildi. Çıkan sonuçlar ise sürücüleri şaşkına çevirdi.
Araştırmada, otomobillerin tasarım detayları "altın oran"a ne kadar yakın olduklarına göre puanlandı.
Yüzde olarak ise altın orana en yakın olan tasarımlar, "en güzel" kabul edildi.
DÜNYANIN EN ÇİRKİN ARABA MODELİ! 100 ÜZERİNDEN SADECE 7 PUAN ALDI
Araştırmaya göre, estetik açıdan en başarısız ve altın orandan en uzak model, 100 üzerinden sadece 7 puan alan Kia Picanto oldu.
Onu 12 puanla Citroën C1 ve 15 puanla, Avrupa'nın en popüler SUV'larından biri olan Kia Sportage takip etti.
Bu durum herkesi şaşırtsa da matematiksel olarak "kusurlu" bulunan tasarımların, fiyat ve performans açısından ticari başarıya ulaşmasına engel olmadığı açıkça görülüyor.
İşte dünyanın en güzel modelleri;
5 - Mercedes-Benz A-Serisi (77 puan)
4- BMW 1 Serisi (78 puan)
3- Opel Mokka (80 puan)
2- Volkswagen Golf (80 puan)
1- Audi A3 (83 puan)