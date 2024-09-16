Yıllar Sonra Bir İlk Yaşandı: Sabancı'dan Koç Holding'e Büyük Çalım!

Türkiye'nin en büyük şirketler toplulukları arasında yer alan Koç Holding ve Sabancı Holding arasındaki rekabet 1960 ve 1970'li yıllarda zirveye ulaşırken, iki şirket birbirlerinin işlerine engel olmak için birçok girişimde bulunmuştu.



Türkiye'nin en büyük üreticileri arasında yer alan şirketlerin rekabeti, Koç Holding'in geçtiğimiz yıllarda yakaladığı başarı yükselişle sona ererken, Dünyanın önde gelen dergilerinden Time, paylaştığı "En Değerli 1000 Şirket' listesi ile tartışmaları yeniden alevlendirdi.



SABANCI YILLAR SONRA KOÇ HOLDİNG'İ GEÇTİ



Dünyanın en değerli 10 şirketi listesinde 6 ABD'li kuruluş yer alırken, 2 Alman, 1 Fransız ve 1 İrlandalı şirket listeye girme başarısı gösterdi. Bu yıl yayınlanan listeye 4 Türk şirketi girme başarısı gösterirken, Koç Holding'in yıllar sonra ilk kez Türkiye'nin en değerli şirketi gösterilmemesi piyasalarda dikkat çekti.



İşte Time Dergisi'nin araştırmasına göre en değerli Türk şirketleri...