Gece Şarjı Cebinizi Yakabilir! Uzmanlar Uyarıyor: Elektrik Faturanızı Şişirebilir

GECE BOYUNCA ŞARJ ETMEK NEDEN SAKINCALI?

Modern telefonlar %100 şarj olduktan sonra elektriği kesiyor gibi görünse de sistem aslında uyumaya geçmiyor. Telefonun şarj seviyesi %100’ün altına düştüğünde, cihaz yeniden enerji almaya başlıyor. Bu döngü, cihaz sabaha kadar prizde kaldığı sürece devam ediyor. Aynı zamanda adaptör de aktif şekilde enerji çekmeye devam ediyor.

Bu durum hem elektrik israfına yol açıyor hem de bataryanın uzun vadede performansını olumsuz etkiliyor.