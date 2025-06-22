Gece Şarjı Cebinizi Yakabilir! Uzmanlar Uyarıyor: Elektrik Faturanızı Şişirebilir
Akıllı telefonlar artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası. Ancak şarj alışkanlıklarımız farkında olmadan elektrik faturalarına fazladan yük bindiriyor. Uzmanlar, gece boyunca şarjda bırakılan telefonların ve prizde takılı kalan şarj cihazlarının hem batarya ömrünü kısalttığını hem de yıl boyunca faturalara gizli masraflar eklediğini söylüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok kişi şarj adaptörünü prizden çıkarmayı ihmal ediyor. Bu küçük detay, yıllık bazda 1 ila 3 kWh arasında enerji tüketimine neden olabiliyor. Türkiye’de 1 kWh elektrik ortalama 2,6 TL’ye mal olduğundan, sadece bir şarj cihazının bile yılda 2,5 TL’ye kadar fatura etkisi bulunuyor. Kulağa az gelse de, evdeki tüm cihazlar ve adaptörler hesaba katıldığında bu miktar ciddi seviyelere ulaşabiliyor.
GECE BOYUNCA ŞARJ ETMEK NEDEN SAKINCALI?
Modern telefonlar %100 şarj olduktan sonra elektriği kesiyor gibi görünse de sistem aslında uyumaya geçmiyor. Telefonun şarj seviyesi %100’ün altına düştüğünde, cihaz yeniden enerji almaya başlıyor. Bu döngü, cihaz sabaha kadar prizde kaldığı sürece devam ediyor. Aynı zamanda adaptör de aktif şekilde enerji çekmeye devam ediyor.
Bu durum hem elektrik israfına yol açıyor hem de bataryanın uzun vadede performansını olumsuz etkiliyor.
BATARYA ÖMRÜ İÇİN UYGUN ŞARJ ARALIĞI YÜZDE 20 İLA YÜZDE 80
Telefon üreticileri ve uzmanlar, lityum iyon pillerin sağlığı için bataryanın %20 ila %80 seviyeleri arasında şarj edilmesini öneriyor. Sürekli %100 dolulukta kalan bataryalar daha fazla ısınıyor ve hücre yapısı daha hızlı bozuluyor. Bu da uzun vadede pilin çabuk tükenmesine ve daha sık batarya değişimine neden oluyor.
ELEKTRİK FATURASINI HAFİFLETECEK 4 YÖNTEM
Enerji tasarrufu ve cihaz ömrünü korumak isteyen kullanıcılar için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
Telefonu gündüz kısa sürelerle şarj edin, gece boyunca prizde bırakmaktan kaçının.
Kullanmadığınız adaptörleri prizden çıkarın.
Akıllı priz kullanarak şarj süresini belirli saatlerle sınırlayın.
Orijinal ve enerji verimli şarj cihazlarını tercih edin, sahte adaptörlerden uzak durun.