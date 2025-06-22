TOFAŞ’ın Efsanesi Geri Dönüş Yolunda: Şahin ve Doğan 2026’da Arenaya Çıkıyor mu?

UYGUN FİYAT POLİTİKASI

Açıklanan planlara göre, içten yanmalı motorlu giriş seviyesi Şahin modelinin fiyatı 950 bin TL civarında olacak. Elektrikli ya da hibrit varyantlar ise 1,2 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında konumlandırılıyor. Üretici, bu sayede hem şehir içinde hem kırsalda ekonomiye duyarlı kullanıcıların da yeni kuş serisine erişmesini sağlamayı amaçlıyor.