TOFAŞ’ın Efsanesi Geri Dönüş Yolunda: Şahin ve Doğan 2026’da Arenaya Çıkıyor mu?
Türk otomobil dünyasının kült modelleri arasında yer alan TOFAŞ Şahin ve Doğan’a dair kulislerde hareketlilik arttı. Türkiye otomotiv sektörünün yıldızı kabul edilen kuş serisi, 1990’lardan bu yana kendine has hayran kitlesiyle anılıyor. Şirket kaynaklarına göre, Şahin ve Doğan için modern tasarım ve teknolojik altyapı çalışmaları hız kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
TOFAŞ mühendislerinin, klasik kuş hattını koruyarak aracı çağdaş altyapıya taşımayı planladığı belirtiliyor. Geliştirme sürecinde özellikle elektrikli ve hibrit versiyonların seçenekler arasında değerlendirildiği ifade ediliyor. Modern dijital göstergeler, gelişmiş multimedya sistemi ve artırılmış güvenlik özellikleriyle kuş serisi, her yaştan sürücüye hitap edecek bir çözüm sunmayı hedefliyor.
2027'YE HAZIRLANIYOR
Proje ilk prototiplerinin 2026 sonbaharında tamamlanmasını öngörüyor. TOFAŞ’ın planı, 2027 yılının ilk çeyreğinde İstanbul Otomobil Fuarı’nda lansman, ikinci yarıda ise seri üretime geçmek. Bu adım kuş serisinin yeniden satışa sunulmasına yönelik sistematik bir yol haritası sunuyor.
YEREL KÜLTÜRE DÖNÜŞ UMUDU
TOFAŞ yöneticileri, bu girişimi “yerli otomobil kültürünün yeniden doğuşu” olarak tanımlıyor. Projenin hem nostalji hem inovasyon barındırması, yerli üretim ruhunu canlandırma hedefi taşıdığı belirtiliyor.
UYGUN FİYAT POLİTİKASI
Açıklanan planlara göre, içten yanmalı motorlu giriş seviyesi Şahin modelinin fiyatı 950 bin TL civarında olacak. Elektrikli ya da hibrit varyantlar ise 1,2 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında konumlandırılıyor. Üretici, bu sayede hem şehir içinde hem kırsalda ekonomiye duyarlı kullanıcıların da yeni kuş serisine erişmesini sağlamayı amaçlıyor.
ANADOLU'NUN EFSANESİ YENİDEN YOLCULUKTA
1980 ve 90’lı yılların en tercih edilen araçları arasında yer alan Şahin ve Doğan, sağlamlıkları ve ekonomik kullanım özellikleriyle Anadolu’da özel bir yere sahipti. TOFAŞ’ın projesi, bu mirası güncel otomotiv trendleriyle harmanlayarak kuş serilerinin yeniden yollara çıkmasını planlıyor.