Yeni Basılacak Banknotlar Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek

Son günlerde Türkiye'de ATM'lerde banknot yatırma işlemlerinde birçok bankanın 50 TL ve altındaki banknotları kabul etmemesi, yeni yıl itibarıyla 200 TL limitinin uygulanacağına dair açıklamalarla birlikte dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, daha önce yaptığı açıklamada, 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotlarla ilgili olarak "Gerekliyse araştırırız, basarız" ifadesini kullanmıştı.

YENİ BANKNOTLAR ORTAYA ÇIKTI

2025 Ocak ayında piyasaya sürülmesi planlanan 500 TL'lik banknot, paranın değer kaybetmesi sonrası ülke genelinde nakit dolaşımını artırmayı hedefliyor. 5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotlar giderek daha az kullanılmakta, yeni yıl itibarıyla 200 TL'lik banknotların da vatandaşa yetersiz kalacağı öngörülüyor. Piyasaya sürülecek yeni banknotlar ortaya çıktı. 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar böyle görülecek...

Kaynak: Haber Merkezi