Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor

Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükselmesi milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğratırken iktidar ise emekliler için peş peşe yeni kampanyalar başlatıyor. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından önemli kararlar alındı. Alınan yeni karara göre, bu emekliler artık tamamen bu hizmetlerden tamamen ücretsiz yararlanılacak.