Yapı Marketi Devi İflas Etti: Sektörün İlk 3'ündeydi

Türkiye’nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri olan Tekzen, iflas talebiyle gündeme geldi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Tekzen’in iflası resmen talep edildi. Dava, Sem İnternet Reklam Hizmetleri Danışmanlık AŞ tarafından açıldı. Şirket, Tekzen Ticaret ve Yatırım AŞ’ye karşı başlattığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine, itirazın iptali ve iflas kararı talebinde bulundu.

Kaynak: HalkTv