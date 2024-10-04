Yapı Marketi Devi İflas Etti: Sektörün İlk 3'ündeydi

Koçtaş ve Bauhaus'tan sonra sektörün en önemli 3. markası olan Tekzen, beklenmedik iflas talebiyle gündeme geldi.

Kaynak: HalkTv

Yapı Marketi Devi İflas Etti: Sektörün İlk 3'ündeydi - Resim: 1

Türkiye’nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri olan Tekzen, iflas talebiyle gündeme geldi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Tekzen’in iflası resmen talep edildi. Dava, Sem İnternet Reklam Hizmetleri Danışmanlık AŞ tarafından açıldı. Şirket, Tekzen Ticaret ve Yatırım AŞ’ye karşı başlattığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine, itirazın iptali ve iflas kararı talebinde bulundu.

Kaynak: HalkTv

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