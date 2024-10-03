Ünlü Bankanın Tüm Sistemi Çöktü: Müşterilerin Hesaplarındaki Paralar Sıfırlandı

Ünlü bankanın mobil bankacılık ve ATM sistemleri çöktü. Bankada hesabı olanlar boş bakiyeyi görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Bankanın Tüm Sistemi Çöktü: Müşterilerin Hesaplarındaki Paralar Sıfırlandı - Resim: 1

Mobil bankacılık ve ATM teknolojileri, günümüz finans dünyasında bir çok vatandaş tarafından sıklıkla kullanılıyor. Son yıllarda kullanıcı talepleri artınca bankalar da dijital hizmetlerini geliştirmeye başladı. Ancak bu sabah dev bankadan şok eden haber geldi. Ünlü bankanın mobil bankacılık ve ATM sistemleri tamamen çöktü. Bazı müşteriler, hesaplarında beklenmedik bir şekilde boş bakiye gördüklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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