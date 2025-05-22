Çalışanlar İçin 10 Gün Süre Verildi: Başvurmayanın Tüm Parası Yanacak
Mahkeme haksız yere işten çıkarılan işçi için işe dönüş kararı verse bile, işçinin bu karardan sonra 10 iş günü içinde işverene başvuru yapması şart. Aksi halde işe iade hakkı, tazminat ve diğer mali haklar tamamen kaybediliyor. İşte dikkat edilmesi gereken tüm detaylar...
Kaynak: Habertürk
Habertürk’ün haberine göre, haksız yere işten çıkarılan çalışanlar açısından kritik bir detay gündeme geldi. Mahkeme tarafından işe iade kararı verilen işçinin, kararın kesinleşmesinin ardından en geç 10 iş günü içinde işverene başvuruda bulunması gerekiyor. Aksi halde işe dönüş hakkı tamamen yanıyor.
6 AYDAN FAZLA ÇALIŞAN KORUMA ALTINDA
İş Kanunu’na göre, aynı işverene bağlı olarak en az 6 ay çalışan ve 30’dan fazla işçi bulunan iş yerlerinde görev yapan bir işçi, geçerli bir neden gösterilmeden işten çıkarılamıyor. İşverenin bu şartlara uymaması durumunda işçi, işe iade davası açma hakkına sahip oluyor.
BAŞVURU SÜRELERİNE DİKKAT
İşten çıkarıldığını öğrenen işçi, öncelikle bir ay içinde arabulucuya başvurmalı. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, tutanağın düzenlenmesinden itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açılmalı. Bu sürelere uyulmaması durumunda işe dönüş hakkı kaybediliyor.
MAHKEME İŞÇİ LEHİNE KARAR VERİRSE NE OLUR?
Mahkeme, işverenin sunduğu işten çıkarma gerekçesini geçerli bulmazsa, işçiye işe dönüş hakkı tanınır. Ancak kararın kesinleşmesinin ardından 10 iş günü içinde işverene başvuruda bulunulması şart. Bu adım atılmazsa, işçinin işe iade hakkı düşüyor ve işten çıkarılma geçerli sayılıyor.
İŞE BAŞLATILMAZSA TAZMİNAT HAKKI DOĞUYOR
İşveren, mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmazsa, çalışana en az 4, en fazla 8 aylık maaşı kadar "işe başlatmama tazminatı" ödemekle yükümlü. Ayrıca, karar kesinleşinceye kadar geçecek süre için en fazla 4 aylık ücret ve sosyal haklar da işçiye ödeniyor. Bu kapsamda yemek, yol ve ikramiye gibi ödemeler de dahil edilebiliyor.
TÜM GÖZLER 10 İŞ GÜNLÜK SÜREDE
İşe dönmek isteyen çalışanın, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra en geç 10 iş günü içinde işverene yazılı olarak başvuru yapması gerekiyor. Aksi halde mahkeme kararı etkisiz hale geliyor ve işçi tazminat hakkını da kaybedebiliyor.
TAZMİNATTA VERGİ AVANTAJI
İşe başlatmama tazminatı yalnızca damga vergisine tabi tutuluyor. Gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Tazminat hesaplamasında işçinin net maaşı dikkate alınıyor; yan haklar bu tutara dahil edilmiyor.