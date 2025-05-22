Çalışanlar İçin 10 Gün Süre Verildi: Başvurmayanın Tüm Parası Yanacak

İŞE BAŞLATILMAZSA TAZMİNAT HAKKI DOĞUYOR

İşveren, mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmazsa, çalışana en az 4, en fazla 8 aylık maaşı kadar "işe başlatmama tazminatı" ödemekle yükümlü. Ayrıca, karar kesinleşinceye kadar geçecek süre için en fazla 4 aylık ücret ve sosyal haklar da işçiye ödeniyor. Bu kapsamda yemek, yol ve ikramiye gibi ödemeler de dahil edilebiliyor.