Türkiye’nin Gıda Devi İsmini Değiştiriyor: Herkes Bu İsme Alışıktı! İşte Efsane Markanın Yeni Adı

"STRATEJİK BÜYÜME PLANLARIMIZIN BİR PARÇASI"

Besler Gıda CEO’su Mert Altınkılıç, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin güçlü markaları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla sadece bugüne değil, geleceğe de yön vermek istediklerini ifade etti.

Altınkılıç şunları söyledi:

"Bugün 16 farklı kategoride yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla sektöre yön veriyoruz. Yeni ismimizle birlikte daha geniş coğrafyalarda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm, stratejik büyüme planlarımızın önemli bir parçası.”