Türkiye’nin Gıda Devi İsmini Değiştiriyor: Herkes Bu İsme Alışıktı! İşte Efsane Markanın Yeni Adı
Market raflarında sıkça gördüğünüz o dev markaların arkasındaki isim değişti! Türkiye’yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran SuperFresh ve Teremyağ gibi markaların sahibi, yoluna bambaşka bir isimle devam ediyor. İşte gıda devinin yeni ismi...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran, SuperFresh ve Teremyağ gibi markaların sahibi Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek Besler Gıda adını aldı. Şirket, yeni ismiyle küresel hedeflerine odaklanıyor.
Gıda sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda adıyla devam etme kararı aldı. SuperFresh, Teremyağ ve Bizim Yağ gibi güçlü markaları bünyesinde barındıran şirket, bu hamleyle hem Türkiye’deki liderliğini hem de uluslararası pazardaki etkisini artırmayı hedefliyor.
DONDURULMUŞ GIDANIN ÖNCÜSÜ İSMİNİ DEĞİŞTİRİYOR
1970 yılında kurulan Kerevitaş, 1990 yılında SuperFresh markasıyla Türkiye’yi dondurulmuş gıdalarla tanıştıran ilk şirket olmuştu. Milföy, börek ve ton balığı konservesi gibi yenilikçi ürünlerle sektörde fark yaratan marka, yıllar içinde geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti.
Bugün 1500’ün üzerinde çalışanı ve 57 ayrı markası bulunan şirket, 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye'nin global gıda oyuncularından biri haline geldi.
KEREVİTAŞ YERİNE ARTIK BESLER GIDA
Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketten yapılan açıklamada, isim değişikliğinin kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinin lideri olan Kerevitaş, kurumsal dönüşüm kapsamında yoluna Besler Gıda olarak devam edecek" denildi.
"STRATEJİK BÜYÜME PLANLARIMIZIN BİR PARÇASI"
Besler Gıda CEO’su Mert Altınkılıç, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin güçlü markaları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla sadece bugüne değil, geleceğe de yön vermek istediklerini ifade etti.
Altınkılıç şunları söyledi:
"Bugün 16 farklı kategoride yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla sektöre yön veriyoruz. Yeni ismimizle birlikte daha geniş coğrafyalarda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm, stratejik büyüme planlarımızın önemli bir parçası.”