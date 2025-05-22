Uçak Yolculuklarında Yeni Dönem! Yarı Oturarak Uçuş Başlıyor, Takvim Netleşti

YOLCULUK ARTIK "YARI OTURARAK" YAPILACAK

Yeni sistem, uçakların iç hacminden daha fazla faydalanmak amacıyla geliştirildi. Geleneksel koltuk düzenine veda eden bu tasarımda yolcular, hafif eğimli ve dar bir alanda, sırtı sabitlenmiş şekilde seyahat edecek. Özellikle iki saatten kısa uçuşlar için tasarlanan bu düzenle, uçak başına yolcu kapasitesinde yüzde 20’ye varan bir artış hedefleniyor.

Havayolu şirketleri için daha fazla gelir anlamına gelen bu sistem, yolculara da daha uygun fiyatlı biletler sunabilir. Ancak bu tasarruf, konforun ciddi şekilde düşmesi anlamına geliyor.