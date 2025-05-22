Uçak Yolculuklarında Yeni Dönem! Yarı Oturarak Uçuş Başlıyor, Takvim Netleşti
2026 itibarıyla kısa mesafeli uçuşlarda devreye alınması planlanan yeni koltuk sistemi, yolculara yarı oturur pozisyonda seyahat sunacak. Uçak kapasitesini artırmayı hedefleyen bu uygulama, düşük bilet fiyatı vadetse de konfor tartışmalarını beraberinde getiriyor.
Havacılık dünyası alışılmışın dışına çıkıyor. 2026 yılı itibarıyla bazı düşük maliyetli havayolu şirketleri, yolcuları yarı oturur pozisyonda uçurmayı planlıyor. “Skyrider 2.0” adı verilen bu sıra dışı sistem, güvenlik testlerinden başarıyla geçerken, sosyal medyada büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.
YOLCULUK ARTIK "YARI OTURARAK" YAPILACAK
Yeni sistem, uçakların iç hacminden daha fazla faydalanmak amacıyla geliştirildi. Geleneksel koltuk düzenine veda eden bu tasarımda yolcular, hafif eğimli ve dar bir alanda, sırtı sabitlenmiş şekilde seyahat edecek. Özellikle iki saatten kısa uçuşlar için tasarlanan bu düzenle, uçak başına yolcu kapasitesinde yüzde 20’ye varan bir artış hedefleniyor.
Havayolu şirketleri için daha fazla gelir anlamına gelen bu sistem, yolculara da daha uygun fiyatlı biletler sunabilir. Ancak bu tasarruf, konforun ciddi şekilde düşmesi anlamına geliyor.
TASARIM YENİ DEĞİL, ANLAYIŞ RADİKAL
İtalyan havacılık firması Aviointeriors tarafından geliştirilen Skyrider koltukları, ilk olarak 2010 yılında gündeme gelmişti. Ancak o dönemde gerekli onayları alamamıştı. Yenilenen versiyon ise hem malzeme kalitesi hem de yapısal güvenlik açısından güçlendirildi. Tavan ve tabana sabitlenen dikey destekler sayesinde sistem, bu kez testlerden geçmeyi başardı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Yeni düzen, koltuklar arası mesafenin neredeyse minimuma indirilmesiyle büyük tepki topladı. Yolcular, sosyal medya platformlarında sistemi ağır şekilde eleştirdi. "İnsanlık dışı uygulama", "Ayakta uçmaktan farkı yok", "Sırada oksijen maskesiyle kanada bağlamak var" gibi yorumlar kısa sürede binlerce paylaşım aldı.