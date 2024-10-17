Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası İflasın Eşiğinde: Her Markette Satılıyordu

Maddi olarak zor durumda olan Türkiye'nin ünlü çikolata devi iflasın eşiğinde. Her markette satılan çikolata markası hakkında mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası İflasın Eşiğinde: Her Markette Satılıyordu - Resim: 1

SELİN TURŞAK

Türkiye'de yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, işletmeleri her geçen gün maddi olarak zor durumda bırakıyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan şirketlerden peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak her markette satılan Türkiye'nin ünlü çikolata markasından kötü haber geldi. Ünlü çikolata markası konkordato ilan etti.

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay geçici mühlet verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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