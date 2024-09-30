Türkiye'nin Tarım Devi İflas Bayrağını Çekti: 1 Milyar Lira Borç Birikti

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılarla beraber iflas haberleri de peş peşe gelirken, bir iflas haberi de Türkiye devinden geldi. Türkiye'nin köklü tarım firması iflas bayrağını çekti.

Kaynak: Halk Tv

Türkiye'nin Tarım Devi İflas Bayrağını Çekti: 1 Milyar Lira Borç Birikti - Resim: 1

Tarım sektöründe önemli bir yer tutan Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret AŞ, Laris Tarım Ürünleri İthalat ve Ticaret Ltd. Şti, Kaya Beşeri İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile bu üç şirketin sahipleri Murat Zavaro, İzzet Zavaro ve Avram Zavaro'nun konkordato talepleri reddedildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açıklanan kararla birlikte şirketler ve sahiplerini hacizlere karşı koruyan tedbir kararları da kaldırıldı.

Geçtiğimiz aylarda, tarımsal gübre ve ilaç üretiminde Türkiye'nin önde gelen bu şirketleri adına konkordato talebinde bulunulmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme kritik kararını geçtiğimiz cuma günü açıkladı. Mahkeme, hem şirketlerin hem de sahiplerinin konkordato başvurusunu reddetti ve konkordato komiseri heyetinin görevine son verdi. Ayrıca, bu süreçte şirketlere yönelik uygulanan koruma tedbirleri de kaldırıldı.

Kaynak: Halk Tv

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