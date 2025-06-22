Otomotiv Devi Efsane Modelinin Üretimini Resmen Durdurdu: Piyasalar Diken Üstünde
Otomotiv devi Ford, elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E için dünya genelinde geçici bir satış durdurma kararı aldı. Söz konusu adım, araçlarda kapı kilit sistemine dair önemli bir güvenlik sorununun tespit edilmesinin ardından atıldı. 2021 ile 2025 yılları arasında üretilen 300 binden fazla araç bu potansiyel arıza kapsamında değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford’un yaptığı teknik açıklamaya göre, araç kapalı konumdayken 12 voltluk yardımcı batarya beklenmedik şekilde boşalır ve voltaj seviyesi 8,4 voltun altına düşerse, ön kapıların elektronik mandalları kapanma konumunda kilitli kalabiliyor. Bu durum, dışarıdan kapının açılmasını engelliyor.
Daha da endişe verici olan ise arka kapılarda mekanik bir açma sisteminin bulunmaması. Bu, araç içindekilerin acil bir durumda dışarı çıkmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, söz konusu problemin özellikle kaza veya acil sağlık durumlarında ciddi risk oluşturabileceği görüşünde.
SERVİS GÜNCELLEMESİ ZORUNLU
Ford, bu teknik aksaklık için bir yazılım çözümü üzerinde çalıştığını duyurdu. Güncellemenin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak bu yazılım güncellemesi kablosuz (OTA) olarak yapılmayacak, dolayısıyla araç sahiplerinin yetkili servislere fiziksel olarak gitmesi gerekecek.
Ford, bayilerine de gerekli talimatı göndererek hem test sürüşlerini hem de etkilenen araçların teslimatlarını durdurmalarını istedi.
ŞİKAYETLER ARTTI, RESMİ RAPOR YOK
Her ne kadar şu ana kadar konuyla ilgili resmî bir kaza ya da yaralanma bildirimi yapılmamış olsa da, birçok Mustang Mach-E sahibi sosyal medya platformlarında benzer sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Ford yetkilileri, konunun titizlikle takip edildiğini ve kullanıcıların en kısa sürede bilgilendirileceğini belirtiyor.