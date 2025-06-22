Otomotiv Devi Efsane Modelinin Üretimini Resmen Durdurdu: Piyasalar Diken Üstünde

SERVİS GÜNCELLEMESİ ZORUNLU

Ford, bu teknik aksaklık için bir yazılım çözümü üzerinde çalıştığını duyurdu. Güncellemenin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak bu yazılım güncellemesi kablosuz (OTA) olarak yapılmayacak, dolayısıyla araç sahiplerinin yetkili servislere fiziksel olarak gitmesi gerekecek.

Ford, bayilerine de gerekli talimatı göndererek hem test sürüşlerini hem de etkilenen araçların teslimatlarını durdurmalarını istedi.