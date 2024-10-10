Türkiye'deki Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapanıyor

Hemen hemen Türkiye'deki her AVM'de bulunan ünlü giyim devi mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme ünlü markaya 3 ay geçici süre verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'deki Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapanıyor - Resim: 1

Türkiye genelinde yaygın mağaza ağıyla tanınan ünlü giyim devi, mali zorluklar nedeniyle İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin mali durumunu gözlemlemek amacıyla ünlü markaya üç aylık geçici mühlet verdi.

2013 yılından bu yana hizmet veren ünlü marka, hızla büyüyerek 400'den fazla satış noktasına ulaştı. Ancak, şu anda finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalan dev giyim markası, geçici mühlet süresince operasyonlarına devam edeceğini duyurdu. Mahkeme, şirketin mali durumunu denetlemek için üç kişilik bir komiser heyeti atadı. Bu heyet, Bağımsız Denetçi Ali İnce, Mali Müşavir Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş ve Hukukçu Prof. Dr. İsmail Kayar'dan oluşuyor. Hazırlanacak rapor, sevilen markanın iflas sürecine gidip gitmeyeceğini belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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